رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفدا من الهلال الأحمر للتعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفدا من جمعية الهلال الأحمر برئاسة منير العماري، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، بحضور الدكتورة عفاف عبد الباسط، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ومسؤول الإغاثة، ومنصور محمد مدير فرع الجمعية بالأقصر.

جاء هذا في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجمعية الهلال الأحمر، ولتبادل الخبرات والفعاليات العملية بين الجانبين.

توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا اللقاء بمثابة نواة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر، ضمن خطة الجامعة، وحرصها على تهيئة طلابها، وإعدادهم على مستوى عال للقيام بدورهم التطوعي تجاه مجتمعاتهم، وتدريبهم على حسن التصرف وقت الأزمات والطوارئ.

وأشار وفد الهلال الأحمر، إلى تكوين الأسر الطلابية تباعًا في إطار هذا التعاون، وتنظيم ورش عمل في الدعم النفسي، والإسعافات الأولية، والاستجابة للطوارئ، والصحة والسلامة المهنية.