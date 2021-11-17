رئيس جامعة الأقصر يناقش تسكين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

عقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا بأعضاء لجنة الإسكان والاستراحات بالجامعة، لمناقشة الوضع الحالي لتسكين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبحث الطلبات المقدمة بالإخلاء من الوحدات السكنية بالجامعة.

ووافقت اللجنة برئاسة رئيس الجامعة، على الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بشأن تسكينهم باستراحات الجامعة بمدينة طيبة شمالي المدينة.

كما وافقت على إخلاء الطرف لأحد أعضاء هيئة التدريس من السكن الإداري بالجامعة، وتسكين آخرين.

حضر الاجتماع كل من جمال السيد، أمين عام الجامعة، والمهندس عبد القادر الحادي، مدير عام الشئون الإدارية، ومنتصر السعيد، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، ومصطفى محمود علي، مدير الشئون القانونية، وزكريا محمد، مدير الاستراحات، وحمدي محمد، مدير الشئون العامة بالجامعة.