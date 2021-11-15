جامعة الأقصر تمنع دخول الطلاب والموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا

أعلنت جامعة الأقصر عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا عقب تقديم شهادة تُثبت حصول الطلاب على اللقاح،، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين 15 نوفمبر وكذلك عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، على أن يُستثنى من ذلك من لديه عذر مرضي مقبول بشرط إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول مع تكرار ذلك أسبوعيًا.

إجراءات احترازية بالجامعة

وفي بيان صحفي، أوضح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أنه وجه عمداء الكليات والإدارات المعنية بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي على أن يتم تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا الإجراء.

وأضاف «محجوب»، أن جامعة الأقصر تلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة على الطلاب والموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها التأكيد على أهمية ارتداء الماسك الطبي أو الواقي، فضلًا عن مراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، مع ضرورة تكثيف عمليات التطهير والتعقيم لجميع المدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية والتي تضمن سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية بالكامل.

تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

وأشار رئيس الجامعة إلى نجاح جامعة الأقصر في تحقيق معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعدما تم تخصيص مركز تطعيم رئيسي للطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات، بهدف تقديم خدمات تطعيم الطلاب بالجرعة الأولى والثانية وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.