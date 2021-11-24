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محمود مسلم

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الدراسات العليا

كتب:

الوطن
09:21 م | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، الاجتماع الدوري الـ27 لمجلس الدراسات العليا بحضور وكلاء الكليات.

وافق المجلس على تسجيل 3 خطط بحثية لدرجة الدكتوراه في الآثار المصرية (من الخارج)، لكل من الباحث علي أحمد علي سلامة، والباحث حسين فوزي زكي، وأبوالحجاج طايع حسنين، وخطة بحثية لدرجة الماجستير في الآثار المصرية (من الخارج) للباحث مينا رشاد جاد.

كما بحث المجلس، تنظيم مؤتمر علمي سنوي لكل كلية في ميعاد محدد.

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