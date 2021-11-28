حسين فهمي وزوجته يظهران سويا بعد الانفصال منذ سنوات

في مفاجأة جديدة، ظهر الفنان حسين فهمي برفقة زوجته الأولى بعد انفصال امتد لسنوات، خلال فعاليات ​مهرجان القاهرة السينمائي​ الدولي بدورته الـ43، بعدما انتشرت أخبار تفيد برجوع الثنائي لبعضهما من جديد.

حسين فهمي وزوجته

بحث الجمهور عن أخبار تفيد بارتباط الفنان حسين فهمي بوزوجته الأولى، التي تدعي نائلة محمود، فهي الزوجة الأولى لـ«حسين فهمي»، التي ارتبط بها أثناء دراسته للإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجب منها نيرة ومحمود، إلا أنها من الزيجات التي لم تسلط عليها الأضواء، حيث كانت في بدايات حياة الدنجوان الفنية.

حسين فهمي وميرفت أمين

وتزوج حسين فهمي سريعا من الفنانة ميرفت أمين، حيث التقيا سويًا في عدد من الأعمال الفنية، منها «حافية على جسر من الذهب، والإخوة الأعداء، ونغم في حياتي»، ثم تزوج السيدة نينا تعتبر الزوجة الثالثة في حياة الفنان حسين فهمي، وتزوجها في بداية حياته من خارج الوسط الفني، إلا أنها لم تدم طويلًا، وانتهت بهدوء، وكل ما تم تداوله في الإعلام عن السيدة "نينا"، بأنها ابنة سفير سابق، حيث كان ظهورهما سويًا في الإعلام قليلا، على عكس زوجاته الأخيرات.

حسين فهمي يتزوج 6 مرات على مدار حياته

حيث أن الفنان حسين فهمي تزوج 6 مرات، على مدار 50 عامًا، وانتهت جميعها بانفصال ، فقد تزوج من هالة فتحي، خبيرة الكمبيوتر الشهيرة، كانت رابع زوجات الفنان حسين فهمي، والتي أعلن ارتبطه بها، خلال فترة ترأسه لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أخر زيجات الفنان حسين فهمي

وكان أخر زيجاته من سيدة الأعمال السعودية، رنا القصيبي، التي قررت أن ترفع دعوى «خلع» بمحكمة الأسرة على حسين فهمي، بعد 7 أشهر من الشائعات حول انفصالهما وقتها.