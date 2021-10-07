اختيار حسين فهمي لحصد جائزة «إنجاز العمر» بمهرجان الأقصر

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اختيار الفنان حسين فهمي لحصد جائزة إنجاز العمر في دورة جبريل مامبيتي.

حسين فهمي نجم الدورة الحادية عشرة من المهرجان الأفريقي

صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في بيان، بأن الدورة الحادية عشرة من عمر المهرجان، ستحمل اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي (1945/ 1998) وهو مخرج وممثل وشاعر وموسيقى، قدم أفلاما سينمائية طويلة وقصيرة حملت هموم القارة الأفريقية وحصلت على تقدير دولي كبير نظرا لسعيه لتحقيق الهوية الأفريقية.

وقال فؤاد في بيان صادر عن المهرجان إن مامبيتي تميز بأسلوب سردي وطابع تجريبي خاص، كما سيتم إصدار كتاب باللغتين الفرنسية والعربية عن مامبيتي للناقد والكاتب الصحفي السنغالي "نجيب ساجنا".

الحسيني: قرار منح حسين فهمي جاء بالإجماع

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، بأن اللجنة العليا للمهرجان قررت بالإجماع منح النجم حسين فهمي تكريم إنجاز العمر لما قدمه من عطاء وأعمال متنوعة في رحلته الطويلة بالسينما المصرية، التي بدأت بعد انتهائه من دراسته بالمعهد العالي للسينما قسم تمثيل عام 1963، وكذلك دراسته الإخراج السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة كاليفورنيا، حيث قدم ما يزيد على 125 فيلما، وعمل مع كبار المخرجين في مصر وحققت أفلامه نجاحا جماهيريا وتجاريا كبيرا وحصل من خلالها على الكثير من الجوائز والتكريمات داخليا وخارجيا.

كتاب عن حسين فهمي

وأضافت أن فهمي ترأس مجلس إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، مشيرة إلى أن المهرجان سيصدر كتابا عن حسين فهمي ومشواره يكتبه الناقد السينمائي أحمد شوقي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الحادية عشرة، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وبرعاية البنك الأهلي المصري.