البيئة: انخفاض مستوى جودة الهواء منذ الصباح بسبب استقرار الأحوال الجوية

أكدت وزارة البيئة، استنادا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة المنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، انخفاض مستوى جودة الهواء بدءً من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية الذي تسبب في تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

وأوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، وذلك نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة.

وزيرة البيئة: تكثيف التفتيش على مصادر التلوث للتخفيف من تأثر جودة الهواء

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ستكثف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وشددت على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى وخاصة الواقعة جنوب القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية التي تساعد على تركيز الملوثات.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، كما تناشد الوزارة السادة المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر «واتس اب» على رقم 01222693333.