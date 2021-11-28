أوضاع أبرز المرشحين للرئاسة الليبية.. قبول الطعن ضد الدبيبة ورفضه ضد حفتر

تشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة بشأن موقف المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية بعد استبعاد 25 مرشحا من القائمة الأولية للمرشحين من إجمالي 98 مرشحا أبرزهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وأبرز المتقدمين للترشح لرئاسة ليبيا، سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

القذافي وحفتر والدبيبة وصالح أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا

وعن موقف المرشحين لرئاسة ليبيا خلال فترة الطعون والتي تستمر 12 يوما قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات والمقررة 24 ديسمبر المقبل، قال سيف الإسلام القذافي، عبر تويتر، الأحد، إن محاميه غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشحه.

وتأجلت الجلسة المخصصة للطعن الذي تقدم به سيف الإسلام ضد قرار المفوضية استبعاده من الترشح، بمحكمة سبها، بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، بعد غياب أحد القضاة وفقا لقناة «العربية».

وكان من المقرر أن تحسم الأحد محكمة الاستئناف بمدينة سبها في قانونية ترشح سيف الإسلام من عدمه، وتنتهي مدة النظر في الطعن والمحددة بـ48 ساعة اليوم، باعتبار أن الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي تقدم بطلب الطعن منذ الخميس الماضي، دون احتساب يومي الجمعة والسبت، أيام العطلة في ليبيا بحسب ما أكده العضو في فريق القذافى السياسي محمد القيلوشي.

فيما أفادت قناة «العربية»، نقلا عن منصة «فواصل» الإخبارية الأحد، بقبول طعن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا على ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة الشهر المقبل.

وأوضحت أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن وألغت قرار مفوضية الانتخابات بشأن قبول ترشح رئيس الحكومة الليبية.

رفض الطعن المقدم ضد حفتر وقبوله ضد الدبيبة

ويحق للدبيبة استئناف هذا القرار خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره أمام اللجان الاستئنافية، التي تتولى بدورها النظر في الاستئنافات المقدمة خلال 3 أيام من صدور الحكم، ويكون حكمها باتا وعلى مفوضية الانتخابات تنفيذه.

وأفاد إعلام ليبي، بأن محكمة في بنغازي رفضت الطعن المقدم ضد ترشح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للرئاسة الليبية.

يشار إلى أن فترة الطعن في ملفات المرشحين تبلغ 12 يوما، قبل إصدار القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية المقررة 24 ديسمبر المقبل.