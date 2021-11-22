ليبيا تلقي القبض على رجل الأعمال حسن طاطاناكي فور عودته للبلاد

ألقت الأجهزة الأمنية الليبية، القبض على رجل الأعمال، حسن طاطاناكي، في مطار معيتيقة بليبيا، وذلك فور عودته إلى البلاد من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب ما أعلنه عدد من وسائل الإعلام الليبية.

تحويل حسن طاطاناكي إلى النيابة العامة في ليبيا

ورغم القبض على «طاطاناكي» إلا أن هذه الوسائل التي أعلنت الخبر، لم تُشر إلى أي تفاصيل عن ظروف وملابسات اعتقال طاطاناكي، والجهة التي أوقفته وتحفظت عليه، وبحسب قناة 218 الليبية، نقلا عن مصادرها، فإنه تم تحويل رجل الأعمال حسن طاطاناكي إلى مكتب النائب العام.

حسن طاطاناكي ينشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي

يذكر أنّ رجل الأعمال، حسن طاطاناكي، أعلن عزمه خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل مرشحا لرئاسة ليبيا، وكان «طاطاناكي» قد قام بنشر فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيه «إن غياب ضمير المسؤولين سبب الأزمات التي تعاني منها البلاد»، واعتبر رجل الأعمال الليبي، أن الرئاسة لا تتطلب شخصًا عبقرياً أو إداريا فذاً، وأسند ذلك إلى ما تملكه بلاده من قدرات وثروات، وأن المطلوب من المترشح الضمير والاهتمام بالمواطن والوطن.

فتح باب الترشح للانتخابات الليبية

وكانت الهيئة العامة للانتخابات بليبيا، قد فتحت باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويذكر أنّ عدد المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية أمام الإدارات الثلاث في المفوضية العليا للانتخابات حتى مساء الأحد وصل إلى 61 مرشحاً.

وجرى إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، في الرابعة مساء اليوم، إذ يجري استقبال المرشحين من الـ9 صباحا حتى الرابعة عصرا، وقدم 6 مرشحين أوراقهم لمفوضية الانتخابات في اليوم الأخير للترشح، بينهم سيدة، التي تعد أول امرأة تتقدم لسباق الانتخابات الرئاسية الليبية، وهي ليلى بن خليفة، رئيس حزب الحركة الوطنية الليبية، وتعود أصولها إلى مدينة زوارة، الواقعة إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس.