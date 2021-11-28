تجديد حبس صاحب محل 15 يوما لتجسسه على السيدات بتصويرهن في زفتى

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتي بتجديد حبس صاحب محل ملابس متهم بالتجسس على النساء وتصويرهن في وضع فاضح 15 يوما على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان والمبلغين.

تجديد حبس المتهم بالتجسس على النساء وتصويرهن 15 يومًا

كما شدد المحامي العام في تعليماته إلى مساعديه من أعضاء النيابة العامة بتوجيه اتهام تهمة هتك العرض وقررت تحريز هاتفه وإرساله للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وتفريغه وبيان ما يحتويه من صور ومقاطع فيديو صورها المتهم لضحاياه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

تفاصيل واقعة التلصص علي سيدات داخل محل بيع ملابس وانتهاك الحرمة الخاصة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد هشام نوارة مأمور مركز شرطة زفتى، بورود بلاغ من فتاتين، مفاده اتهام صاحب محل لبيع الملابس بتصويرهما أثناء قيامهما بتغيير وقياس الملابس داخل المحل.

كما نجح ضباط مباحث مركز زفتى في فحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لتبديل الملابس داخل المحل.

فحص موبايل صاحب المحل واحتوائه على صور الفتيات والسيدات

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي من إلقاء القبض على المتهم والتحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وتم إحالته للنيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بسماع أقوال شهود عيان والمبلغين.