أستاذ تمويل: شهادة مؤسسات العالم بحق اقتصاد مصر تزيد من ثقة المستثمرين

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن شهادة المؤسسات الدولية حول نتائج عمليات الإصلاح الاقتصادي في مصر، ستؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين على السوق المصرية وزيادة إقبالهم على الاستثمار بمجالاته المختلفة.

وأضاف «بدرة»، في مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن أي مستثمر في العالم لا يستهدف إلا الربح، وبالتالي يبحث عن الأسواق الاستثمارية الواعدة، وفي نفس الوقت تحقق له الاطمئنان للكافي للاستثمار في هذه الأسواق، مؤكدًا أن هذا ما يحدث حاليا على مستوى السوق المصرية بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة.

أستاذ استثمار: الإشادة بالاقتصاد المصري قادمة من مؤسسات دولية موثوق بها

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن ما يعطي لشهادات المؤسسات الدولية بحق الاقتصاد المصري، قيمة كبيرة أيضا، كونها قادمة من مؤسسات محل ثقة بالنسبة لأي مستثمر، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والأمم المتحدة وغيرها.

وأوضح أن الاقتصاد المصري الحالي يدار بطريقة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى كل المنتجات والسلع، موضحا أن الرئيس يوجه دائما بضرورة العمل على التصنيع المحلي لكل المنتجات.

ولفت إلى أن نتائج الاصلاح الاقتصادي، كان لها دور أيضا في تعامل الدولة مع الأزمات الاقتصاديات التي نتجت عن جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة قامت بالكثير من خطوات الإصلاح الإقتصادي في السنوات الأخيرة، كما أنها ما زالت مواصلة على تلك الخطوات، وهو ما سينتج عنه مزيد من الإيجابيات والنتائج الجيدة على مستوى كل مجالات وقطاعات الاقتصاد المصري.