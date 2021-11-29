«ساحرة المرج».. تفاصيل خطف دجالة سرقت شقة فتاة أثناء علاجها من المس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، التفاصيل الكاملة لاختطاف «دجالة» بالمرج فى القاهرة، حيث تبين من التحريات أن المجنى عليها «هـ. أ» 44 سنة، ادعت أنها معالجة روحانية، وكانت تعالج فتاة فى المرج، من مس شيطانى، حيث كانت تتوجه على فترات إلى منزل أسرة الفتاة لعلاجها، لكنها فجأة توقفت عن التردد على منزل الفتاة، ثم اكتشفت الأسرة بعدها سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من المنزل.

فشل العلاج

ووفقا للتحريات، قررت أسرة الفتاة الانتقام من الدجالة، فقامت باستدراجها عن طريق شخصين من أقارب الفتاة المريضة، بحجة أنهما من الشرطة ويريدونها لعلاج قريبتهما فتوجهت معهما ثم قاما باحتجازها بواسطة اثنين من السيدات فى الشقة، لحين إعادتها المبلغ المالى المسروق والمشغولات الذهبية، بجانب إكمال علاج ابنتهم.

فشلت المجنى عليها فى علاج الفتاة، كما رفضت إرجاع المسروقات، فقام أفراد الأسرة بالاتصال بشقيقها لإحضار بطاقتها لأمر هام، فتوجه إليهم فحصلوا منه على بطاقتها وقاموا بإكراهها على التوقيع على إيصالات أمانة.

بلاغ من شقيق المجنى عليها باختطافها

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص أخبره خلاله باحتجاز شقيقته، وطلب منه الحضور وتسليمه بطاقتها الشخصية مقابل إطلاق سراحها وحال توجهه لمسكن شقيقته ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج تبين له عدم تواجدها بالشقة سكنها.

القبض على 6 متهمين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته اعترف بقيامه وآخرين باحتجاز المجنى عليها بشقة كائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة، وأمكن ضبط 6 أشخاص من بينهم سيدتان، وبصحبتهم المجنى عليها.

تفاصيل الجريمة

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأقرت إحدى المتهمات بأنها نظراً لمرض نجلتها قامت بالاستعانة بالمجنى عليها باعتبارها معالجة روحانية، لحضور جلسات بالشقة سكنها لمعالجة ابنتها، إلا أن المجنى عليها توقفت عن حضور الجلسات، واكتشفت سرقة مبلغ مالى، وقطعة مشغولات ذهبية فاختمرت فى ذهنها فكرة استدراج الدجالة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة لإجبارها على معالجة نجلتها ورد المبلغ المالى وقطعة المصوغات المستولى عليها، واتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططها، وفى سبيل ذلك قام اثنان من المتهمين بانتحال صفة «رجال شرطة»، وقاما باستدراج المجني عليها للشقة محل الواقعة، بدعوى حضور جلسات روحانية لمعالجة أحد أقاربهما، وفور وصولها فوجئـت بتواجد باقي المتهمين، وقاموا باحتجازها بالشقة والشروع فى إكراهها على توقيع إيصالات أمانة، عقب تحصلهم على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجنى عليها للتأكد من البيانات.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهمة المذكورة أيدوها، وبمواجهة المجنى عليها أنكرت ارتكابها واقعة السرقة، وأضافت بقيامها باقتراض مبلغ مالى من المتهمة الثانية لمرورها بضائقة مالية.