اختطاف سيدة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات اختطاف سيدة بالقاهرة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة»، بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص أخبره خلاله، باحتجاز شقيقته وطلب منه الحضور وتسليمه بطاقتها الشخصية مقابل إطلاق سراحها، وحال توجهه لمسكن شقيقته «ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج» تبين له عدم تواجدها بالشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم المذكور وتبين أنه «عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج»، وبمواجهته اعترف بقيامه وآخرين باحتجاز المجني عليها بشقة كائنة بدائرة القسم.

عصابة تقودها سيدتان لاستدراج المجني عليها

وتم استهداف الشقة المشار إليها، وأمكن ضبط «6 أشخاص، من بينهم سيدتين»، وبصحبتهم المجنى عليها.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرت إحدى المتهمات بأنها نظرًا لمرض نجلتها قامت بالاستعانة بالمجني عليها «معالجة روحانية»؛ لحضور جلسات بالشقة سكنها لمعالجتها، إلا أن المجني عليها توقفت عن حضور الجلسات واكتشفت سرقة مبلغ مالي، وقطعة مشغولات ذهبية فاختمرت في ذهنها فكرة استدراجها وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة؛ لإجبارها على معالجة نجلتها ورد المبلغ المالي وقطعة المصوغات المستولى عليهما.

سرقة مبلغ مالي وراء الجريمة

وأضافت المتهمة، أنها اتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها، وفي سبيل ذلك قام إثنان من المتهمين بانتحال صفة «رجال شرطة » وقاما باستدراجها للشقة محل الواقعة بدعوى حضور جلسات روحانية لمعالجة أحد أقاربهما، وفور وصولها فوجئـت بـتـواجـد بـاقي المتهمين، واحتجزوها بالشقة والشروع في إكراهها على توقيع إيصالات أمانة عقب تحصلهم على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليها؛ للتأكد من البيانات.

وبمواجهة المجني عليها، أنكرت ارتكابها واقعة السرقة، وأضافت بقيامها باقتراض مبلغ مالي من المتهمة الثانية لمرورها بضائقة مالية.