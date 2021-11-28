السعودية تعلن اشتراطات تأشيرات العمرة للقادمين من مصر

نشرت الصفحة الرسمية لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اشتراطات الحصول على تأشيرات العمرة للقادمين من جمهورية مصر العربية، كما فسرت اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة، لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها.

أولا:

- معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة في المملكة: السماح بالبدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

ثانيا:

- معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية: تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري «PCR» سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

لا يجوز أداء العمرة بجرعة واحدة من اللقاحات

تنوية:

- يشترط التحصين بجرعتين لكل القادمين من الخارج بتأشيرة العمرة.