موعد فتح العمرة للمصريين 2021- 2022.. صدور الضوابط السعودية اليوم

أسئلة واستفسارات كثيرة تتردد داخل الشارع المصري حول موعد فتح العمرة للمصريين 2021-2022، خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي برفع تعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها، وقال إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن وزارة الصحة السعودية ستعقد اليوم مؤتمرا صحفيا حول مستجدات فيروس كورونا سيحضره المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج السعودية، والذي سيتحدث خلاله عن إجراءات وضوابط العمرة للقادمين من خارج المملكة.

إعلان ضوابط العمرة اليوم

وأضاف لـ«الوطن» أن وزارة الحج والعمرة السعودية ستعلن اليوم موعد فتح العمرة للمصريين 2021-2022، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون الموعد المحدد لذلك بداية شهر ديسمبر الجاري، حيث سيبدأ خلال هذا التاريخ الإجراءات التنفيذية لموسم العمرة من تفعيل الجهات السعودية للوكلاء السعوديين للعمرة، وبدء الشركات المصرية في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، مشيرا إلى أن شركات السياحة لن تستطع تسيير أية رحلات عمره إلا بعد أن تصدر وزارة السياحة والآثار الضوابط المصرية للعمرة، لافتا إلى أنه الممكن أن يتم تنفيذ أول رحلات عمرة للمصريين خلال الأيام الأخيرة من العام الجاري.

وأوضح أن الضوابط السعودية ستحدد مدة برنامج العمرة والحد الأقصى لتسكين المعتمرين بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن إعداد التأشيرات التي سيتم تخصيصها لمصر سواء كانت حصة مفتوحة أو كوتة عددية، لافتا إلى أن كل تأشيرات العمرة المخصصة لمصر سيتم تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة.

عدم الإعلان عن الرحلات إلا بعد صدور الضوابط

ودعا عبدالعال، كل الشركات السياحية إلى عدم الإعلان عن تنظيم أية رحلات عمرة حاليا أو جمع أية مبالغ تحت مسمى مقدمات حجز برنامج العمرة إلا بعد إصدار وزارة السياحة الضوابط المنظمة للعمرة وفتح باب التقدم، لافتا إلى أن وزارة السياحة أعلنت أن الشركات التي ستعلن عن تنظيم برامج عمرة قبل صدور الضوابط سيتم توقيع عقوبات عليها تصل لإلغاء الترخيص لمدة زمنية محددة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت الخميس الماضي قرارا برفع تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية على أن يتم البدء بالعمل به الأربعاء المقبل.