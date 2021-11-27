أسعار باقات الحجر المؤسسي في السعودية بعد عودة الطيران مع مصر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر 2021، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، ومع الإعلان عن هذا القرار، ازدادت عمليات البحث حول أسعار باقات الحجر المؤسسي في السعودية للاختيار من بينها.

شروط باقات الحجر المؤسسي في السعودية

وتمثلت أسعار باقات الحجر المؤسسي في السعودية والشروط والأحكام الخاصة بها على النحو التالي:

- باقات الحجر المؤسسي متوفرة على جميع درجات السفر.

- سيتم وضع الضيوف في الحجر الصحي في أول وجهة الوصول.

- يسمح فقط للأقارب من الدرجة الأولى الإقامة في نفس الغرفة.

- باقات الحجر المؤسسي صالحة لأية حجوزات تتم عبر الموقع الإلكتروني، أو الاتصال، أو مكاتب ووكلاء السفر.

- يجب أن يكون لدى الضيف حجز طيران مع الخطوط الجوية السعودية، ولا تنطبق الباقات على حجوزات شركات الطيران الأخرى.

- تنطبق الحجوزات على فنادق مختارة فقط.

- تشمل الباقات المواصلات من المطار إلى الفندق.

وللحصول على باقات الحجر المؤسسي يجب أن يكون لدى الضيف رمز سجّل اسم المسافر من الخطوط الجوية السعودية صالح للاستخدام، وحجز صالح ولا يمكن الاستفادة منه إلا إذا تم حجز تذكرة الطيران من الخطوط الجوية السعودية، ومن المقرر أن يحصل الضيوف على فحصين اثنين لكوفيد 19 عند الوصول وقبل المغادرة، وعليهم التأكد من قراءة وفهم الشروط والأحكام، إذ أنّ جميع الباقات غير قابلة للاسترداد، وتخضع الشروط والإجراءات للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

أسعار باقات الحجر المؤسسي في السعودية

وتتنوع أسعار باقات الحجر المؤسسي حسب المدينة على النحو التالي:

أولًا: مدينة جدة

تتراوح سعر باقة الـ4 ليالِ بين 1700 و1989 ريال سعودي للفنادق ذات الثلاث نجوم، وتصل إلى 2294 ريال سعودي للفنادق ذات الأربع نجوم، و3598 ريال سعودي للفنادق الخمس نجوم.

ثانيًا: مدينة الدمام

تتراوح سعر باقة الـ4 ليالِ بين 2442 و2605 ريال سعودي للفنادق ذات الثلاث نجوم، وتتراوح بين 2319 و3254 ريال سعودي للفنادق ذات الأربع نجوم، وما بين 3273 و4282 ريال سعودي للفنادق الخمس نجوم.

ثالثًا: مدينة الرياض

تتراوح سعر باقة الـ4 ليالِ بين 2131 و2215 ريال سعودي للفنادق ذات الثلاث نجوم، وتتراوح بين 2260 و3454 ريال سعودي للفنادق ذات الأربع نجوم، وما بين 2775 و6401 ريال سعودي للفنادق الخمس نجوم.

رابعًا: المدينة المنورة

تصل سعر باقة الـ4 ليالِ إلى 1741 ريال سعودي للفنادق ذات الثلاث نجوم، ونحو و1803 ريال سعودي للفنادق ذات الأربع نجوم، وما بين 2599 و3039 ريال سعودي للفنادق الخمس نجوم.

شروط حجز الفندق

-قد يطلب الفندق مبلغًا من الضيف عند تسجيل الوصول كتأمين، وسيتم إرجاعه إلى الضيف في حالة عدم حدوث أي ضرر للغرفة عند تسجيل المغادرة.

- خلال فترة الحجر الصحي، تقدم مطاعم الفنادق ثلاث وجبات فقط هي «الإفطار والغداء والعشاء» في الغرف.

- جميع الباقات الثلاث تشمل وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

- يمكن للأطفال حتى سن 6 سنوات الاستفادة من الإقامة والوجبات مجانًا، في حالة مشاركة السرير مع والديهم، مع عدم وجود أكثر من طفلين فقط في الغرفة المزدوجة، ويمكن للأطفال من سن 7 إلى 12 عامًا مشاركة السرير مع والديهم.

- قد تختلف هذه المعلومات من فندق إلى آخر.