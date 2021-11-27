السعودية تسمح بدخول كل من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا لأراضيها

أعلنت السعودية، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة، من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس كورونا، اعتبارا من السبت المقبل، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام.

السعودية تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت- أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.