«إيجيبشن إنتربرايز» يطلق مشروع صانعات المساءلة لتعزيز دور المرأة

أطلقت وحدة الدراسات المجتمعية بمركز إيجبيشن إنترابرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية، مشروع صانعات المساءلة لتعزيز دور المرأة في نظام اللامركزي، يأتي ذلك مع ذيوع مصطلح «تمكين المرأة» مؤخراً في مصر بين جميع مؤسسات المجتمع المدني حتى أصبح للمرأة مقاعد مخصصة في أغلب القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

المشروع يهدف لتعزيز دور المساءلة المجتمعية في اتخاذ القرار

وأوضحت ندى الموافي، مديرة مشروع صانعات المساءلة، أن المشروع يستهدف تدريب ما يتجاوز الـ1000 سيدة وفتاة في نطاق القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وهو يهدف إلى تعزيز دور المساءلة المجتمعية في اتخاذ القرار عن طريق إدراج الكوادر النسائية فيمن يقوموا بصناعة المساءلة، فضلا عن رفع مستوى التأثير على متخذي القرارات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الفتيات بأهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز الشفافية بالمجتمع ، تمكين المرأة من الاستخدام الفعال لأدوات وممارسات المساءلة المجتمعية ، دعم كوتة المرأة في النظام اللامركزي ، تأهيل المرأة لتولي المناصب القيادية و توعية المرأة بالنظام السياسي والاجتماعي.

أنشطة المشروع

وأشارت إلى أن المشروع سيتضمن العديد من الأنشطة، ومنها برنامج تدريبي لفهم النظام اللامركزي، وإعداد أوراق سياسات ودراسات، وحلقات نقاشية مع المحافظين ورؤساء الأحياء.

وأكدت ندى الموافي، على حماسها الشديد لهذا المشروع الذي سيخدم العديد من الفتيات والسيدات بل ويخدم الدولة وتأمل في تعاون مع الجهات المختصة المهتمة بالمرأة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية مصر 2030 وتعزيز دور السيدات في النظام اللامركزي.