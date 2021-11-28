رانفير سينج يعلن موعد إطلاق فيلم «83»

كشف الممثل الهندي رانفير سينج، الستارعن البوستر الرسمي لفيلم «83»، معلنا موعد إطلاق الفيلم، قائلا إن إصدا الفيلم في السينما سيكون يوم 24 ديسمبر2021، باللغات الهندية والتاميلية والتيلجو والكانادا والمالايالامية، وأيضا بـ3D.

تذوق النجاح مرة واحدة لكن اللسان يريد المزيد

وقد شارك الممثل الهندي رانفير سينج، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، معلقا، «كما يقول الناس، تذوق النجاح مرة واحدة لكن اللسان يريد المزيد»، معلنا إطلاق البرومو الرسمي للفيلم Kapil Dev، 1983 بعد يومين.

أحداث فيلم «83»

وتدور أحداث فيلم «83»، عن السيرة الذاتية لـ لاعب الكريكت الشهير، كابيل ديف رملال نيخانج.

ويعد كابيل ديف، لاعب كريكت هندي سابق ومدرب كريكت، ولد في يوم 6 يناير 1959 في مدينة شانديغار في هاريانا في الهند، يعتبر واحدًا من أفضل لاعبي الكريكت في تاريخ الهند.

قاد ديف منتخب الهند الوطني للكريكت بالفوز، ببطولة كأس العالم للكريكيت في سنة 1983.

وتجسد الفنانة ديبكا بادكون، زوجة رانفير سينج، قرينته أيضا بالفيلم، إذ تقوم بدور رومي ديف، زوجة كابيل.

ويشارك بالفيلم نخبة من مشاهير بوليوود، و أبرزهم، جيفا، وهاردي ساندو، وإخراج كبير خان، و إنتاج كلا من، كبير خان وإخراج خان وفيشنوفاردهان إندوري وديبيكا بادكون وساجد ناديادوالا.

وعلى الصعيد الآخر، يقوم رانفير سينغ بالمشاركة في فيلم «روكي أور راني كي بريم كاهاني»، مع عاليا بهات، وكاران جوهر.

أهمية لعبة الكريكت في الهند

تعد لعبة الكريكت هي اللعبة الرياضية الأساسية بالهند، والهوكي في المنزلة الثانية في الألعاب الرياضية، بينما تعد كرة القدم مهمشة، رغم أن الهند كانت ستحرز بطولة كأس العالم لكرة القدم في الخمسينات، و خرجوا من المنافسة بسبب رغبتهم خوض المباراة حفاة الأقدام بدون أحذية.