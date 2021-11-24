مسلسل قدري الأجمل على «MBC بوليوود» بعد عرضه الأول في الهند

تصدر مسلسل قدري الأجمل تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحظى المسلسل بمتابعات عشاق الدراما الهندية في الوطن العربي، والذي يذاع على قناة «MBC بوليوود» بالإضافة إلى منصة «شاهد VIP»، وبدأ عرضه في الشرق الأوسط للمرة الأولى في نوفمبر الجاري، ويذاع من الأحد إلى الخميس أسبوعيا، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

قصة مسلسل قدري الأجمل

تدور أحداث المسلسل حول «إيشكي» و«أهان» اللذين يقعان في الحب رغم اختلاف شخصيتيهما تماما، فهي فتاة عصرية وهو رجل تقليدي ملتزم بالعادات والتقاليد، ولكن عندما يلتقي شخصان لهما أيديولوجيات متناقضة حول الزواج مع بعضهما البعض، يؤدي ذلك إلى الفوضى وسوء الفهم، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما الهندية من بينهم بارام سينج وأكشيتا مودجال.

وعرض مسلسل قدري الأجمل، للمرة الأولى في الهند خلال شهر مارس الماضي، واستمر عرض المسلسل المكون من 115 حلقة حتى 20 أغسطس الماضي، وتسببت الموجة الثانية من جائحة كورونا في وقف التصوير لفترة، قبل أن يتم استئنافه مرة أخرى في مومباي بداية يوليو، ولكنه توقف وتم إنهاء الموسم الأول منه.

بطل قدري الأجمل عن وقف المسلسل: لا أعرف السبب

ومن جانبه، عبر بارام سينج بطل المسلسل عن حزنه بسبب وقف المسلسل، وقال في تصريحات لموقع «NBT» الهندي في 14 يوليو الماضي: «وصلتنا هذه الأخبار بالأمس فقط، شعرت بالسوء لبعض الوقت لكنني الآن بخير، بدأنا هذا العرض في مارس من هذا العام، اعتقدت أنه سيستمر من 8 إلى 9 أشهر على الأقل، لكنه توقف بعد 5 أشهر فقط».

وتابع بطل «قدري الأجمل»: «السبب غير معروف، ولكن مهما كان القرار الذي يتخذه صناع القرار، فلا يمكننا فعل أي شيء فيه».