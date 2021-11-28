حقيقة تسجيل إصابات بـ«أوميكرون» في مصر

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تسجيل مصر أي حالة من متغير «أوميكرون» المتحور من فيروس كورونا المستجد، والذي ظهر في جنوب إفريقيا، وبعض البلدان الأوروبية، موضحًا أنه حتى الآن لم تُسجل مصر حالة واحدة مصابة بالمتحور الجديد على الأراضي المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

آليات «الصحة» للكشف عن المتحور حال ظهوره

وأضاف «عبد الغفار»، أن وزارة الصحة والسكان لديها آليات للكشف عن المتحور حال ظهوره، مؤكدًا أن التسلسل الجيني للفيروس معروف، والتغيرات التي حدثت على هذا التسلسل، وأدت لظهور المتحور الأخير المطلق عليه اسم «أوميكرون» معروف أيضًا، كما يعرف المنطقة التي شهدت التحور وهي منطقة سبايك بروتين العالي، وهو الذي يقوم بدور الالتصاق بالخلية البشرية، ويساعد الفيروس على غزو الخلية البشرية.

السائحة البلجيكية لم تُصاب بـ«أوميكرون» في مصر

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن التغيرات التي طرأت على النسخة المتحورة «أوميكرون» طرأت على نحو 30-35 موقع على الفيروس، وهذا يؤكد بما يرقى إلى الشك، وإلى حد بعيد أنه من غير المحتمل أن تكون قد أصيبت السائحة البلجيكية به على الأراضي المصرية، نظرًا لطول فترة الحضانة بالإضافة إلى إجرائها مسحة على الأراضي البلجيكية فور وصولها، وبعد مضي 7 أيام أيضًا مرة أخرى، ولم تثبت الإصابة وهو كلام موثق من مسؤول من منظمة الصحة العالمية في بلجيكا.