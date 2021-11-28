تفاصيل تطعيم الأطفال فوق 12 عاما بلقاح فايزر: أيقونة جديدة على موقع الصحة

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، خلال اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، الموافقة رسميا على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه سبق الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.

تخصيص أيقونة جدية للأطفال أكثر من 12 عاما على موقع الصحة

وقال مصدر من وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري تخصيص أيقونة إضافية على موقع التسجيل الخاص بالوزارة، لتلقي طلبات من الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما خلال الفترة المقبلة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وفي ظل انتشار متحورات جديدة من فيروس كورونا.

تطعيم نحو 45 مليون مواطن بلقاحات كورونا

وقالت الوزارة الصحة والسكان في بيان لها، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر في مرحلة تصاعدية وهناك ارتفاع ملحوظ في إعداد إصابات كورونا، لكن يجب الإشارة إلى أن هذه الإصابات بسيطة ومتوسطة، و90% منها عزل منزلي، لدينا وفرة في عدد الأسرة داخل المستشفيات، لكن يجب الحذر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وأكدت الوزارة، أنه جرى الوصول عدد الحاصلين على لقاح كورونا لـ45 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب التوسع في مراكز التطيم لتصدي لجائحة كورونا، بالتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى المحافظات، للوصول إلى المستهدف بنهاية العام الجاري.

الوضع الوبائي في مصر

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات وزارة الصحة، خاصة مع تسجيل الوزارة خروج 531 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 295434 حتى اليوم.