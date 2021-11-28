الصحة: فحص 236 ألف و823 طالبا بالصف الأول الإعدادي خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 236 ألف و823 طالبا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سي، بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار «100 مليون صحة» بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري وحتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.

المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

ولفت «ضاحي» إلى أنه في حال اكتشاف الإصابة بفيروس سي، يتم إحالة الطالب إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة للتأمين الصحي بـ 27 محافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقي العلاج بالمجان.