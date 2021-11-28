الصحة العالمية: «أوميكرون» يثير القلق ويزيد خطر انتقال العدوى

أصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانًا بشأن متحور فيروس كورونا «أوميكرون» الجديد، الذى ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا، مؤكدةً أنه الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس، وقال البيان إن الدلائل الأولية تشير الى وجود خطر متزايد لانتقال المرض وكذلك الإصابة مرة أخرى للأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى.

متابعة منظمة الصحة العالمية لمتحور «أوميكرون» الجديد

وأشارت المنظمة إلى أنها تراقب متحور «اوميكرون» الجديد والمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق، كما تعمل باستمرار مع الدول الأعضاء وشبكة الباحثين في جميع أنحاء العالم لفهم و دواسة المزيد عن هذه الطفرات بشكل أفضل، بما في ذلك قابليتها للانتقال والآثار المترتبة على الإصابة مرة أخرى وشدة المرض وتأثيرها على التشخيص واللقاحات، بحسب شبكة «بي بي سي» العربية.

تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون الجديد

وحثت المنظمة جميع المواطنين على الحدِّ من خطر تعرُّضهم للفيروس وطفراته الجديدة بالحصول على اللقاح، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد البدني، وتجنُّب الأماكن المزدحمة أو ذات التهوية السيئة، بالإضافة الى تنظيف اليدين باستمرار، وتغطية الأنف والفم بالمرفق عند العطس أو السعال.

وفى السياق ذاته، حثت المنظمة جميع الدول على تعزيز الترصُّد وإجراء تسلسل للفيروس وتبادل بيانات الجينوم مع قواعد البيانات العامة، وإبلاغ المنظمة بحالات الإصابة الأولية بمتحور «اوميكرون» مع متابعة تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشى الوباء.

إجراءات احترازية تدعو إليها منظمة الصحة العالمية

وبحسب شبكة «بي بي سي» العربية، أوضحت المنظمة أن نحو ربع عدد السكان في إقليم شرق المتوسط، هم من حصلوا فقط على التطعيم الكامل فيما لا يزال معدل التطعيم أقل من 10% في 7 دول من دول الإقليم الاثنين والعشرين، مشددا على ضرورة الاستفادة من جميع الأدوات والتدابير المتاحة، حيث كلما طبق هذه التدابير الوقائية، يساعد في احتواء الفيروس ومنعه من التطور.