زلزال بيرو يدمر 231 منزلا: إصابة 10 أشخاص وتشريد 175 آخرين

أسفر زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمال بيرو أمس الأحد، عن وقوع عشرات الجرحى، وخسائر مادية كبيرة، فيما أعلنت قوات «الدفاع المدني» في بيرو، أن الزلزال تسبب في إصابة 10 أشخاص وتشريد 175 آخرين، بجانب تدمير 11 منزلاً في منطقة أمازوناس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ووقع الزلزال على عمق حوالي 70 ميلا تحت سطح الأرض، فيما قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الزلزال كان على بعد 25 ميلاً شمال غرب مدينة بارانكا الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها 63 ألف نسمة.

وزير الدفاع المدني: تضرر بعض الطرق والبنية التحتية جراء الزلزال

وقال وزير الدفاع المدني في بيرو، كارلوس يانيز، إن الزلزال أسفر عن تضرر أو تدمير 220 منزلا بشكل خطير، مشيرا إلى تضرر بعض الطرق والبنية التحتية.

من جانبه، أشار عمدة مدينة جالكا جراندي، والتر كولكي، إلى أن من بين 3000 أسرة في مدينته، تعرضت منازل 60 أو 70% لبعض الأضرار، موضحا أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

وأضاف «كولكي»، أن المدينة ستحتاج إلى آلات لرفع الأنقاض عن الطرق المغلقة والمنازل المهدومة.

من جانبه، قال موقع «يو إس أيه توداي» الأمريكي، إن زلزال بيرو أسفر كذلك عن انهيار برج كنيسة كاثوليكية يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر الميلادي.

وأضاف الموقع، أن صورا أظهرت أنقاضا من البرج التاريخي الذي يبلغ ارتفاعه 45 قدما، وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا في أماكن أخرى بالمنطقة، وشعر بالزلزال ساكنو مناطق عبر الحدود الشمالية لـ بيرو في كولومبيا والإكوادور.

وفي سياق متصل، زار رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال مع مسؤولي إدارة الطوارئ، وقال الرئيس، في تغريدة له على موقع تويتر: «كل تضامني مع شعب أمازوناس في مواجهة الزلزال القوي».

وأضاف كاستيلو: «أنتم لستم وحدكم أيها الإخوة وسوف ندعم المتضررين من الأضرار»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نسختها الإنجليزية.