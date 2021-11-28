هزة أرضية بقوة 7.4 تضرب سواحل بيرو وغرب القارة الأمريكية

ضرب زلزال قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر الساحل الغربي لقارة أمريكا الجنوبية، اليوم الأحد، وذلك على بعد 73 كيلومترًا من سواحل بيرو، وفقاً لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

بيرو الأكثر تضرر من الزلزال وهزة أرضية في الجزائر

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد قالت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن كلًا من البرازيل وبيرو وكولومبيا والإكوادور تضررت بفعل الزلزال، لكن بيرو كانت الأكثر تضرراً؟

وفي سياق آخر، أعلنت ولاية بجاية الجزائرية، اليوم الأحد، أنها سجًلت هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر، وذلك وفق ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، ونقلته وسائل إعلام جزائرية.

زلزال في ولاية بجاية الجزائرية

ومن جهتها، قالت وسائل الإعلام الجزائرية، إنّ الهزة الأرضية قد تم تسجيلها في تمام الساعة التاسعة و52 دقيقة صباحاً، وقد حدد مركزها على بعد 5 كلم شمال شرق خراطة بـ ولاية بجاية الجزائرية.

هزات أرضية في عدد من دول العالم

وشهد العالم في الفترة الماضية، عددًا من الزلازل القوية، التي ضربت عددا من الدول وتسببت في وقوع خسائر، وكانت مصر إحدى تلك الدول التي تعرضت لهزات أرضية وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح.

زلزال يضرب تركيا

كما ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة دوزجي قرب إسطنبول في تركيا، وفق وسائل إعلام محلية، وأشارت صحف تركية، إلى أنَّ هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضربت مدينة دوزجي قرب العاصمة التجارية لتركيا إسطنبول، دون الإعلان عن خسائر مالية وبشرية.

وتشهد منطقة شرق المتوسط، عدة زلازل خلال الأسابيع الماضية، فقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن رصد زلزال قبيل نهاية أكتوبر الماضي، بلغت قوته 3.9 على من مقياس ريختر، وشدد المركز على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة