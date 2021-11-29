«لجنة الطعون الابتدائية» الليبية ترفض طعن مرشح رئاسي ضد «حفتر»

رفضت «لجنة الطعون الابتدائية» بمحكمة استئناف بنغازي الليبية، الطعن المقدم من المرشح الرئاسي عبدالمجيد سيف النصر، ضد ترشح نظيره خليفة حفتر، القائد العام لـ الجيش الوطني الليبي، ووفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المشير خليفة حفتر، أعلن في 16 نوفمبر الجاري، ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مقدما أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.

وقال «سيف النصر» في تصريحات، إنه تقدم بطعن ضد «حفتر» في بنغازي منذ الخميس الماضي، مؤكدا أن رفض الطعن أمر متروك للقضاء لا يتدخل فيه.

وأضاف أنه سيبحث مع المحامي الخاص إمكانية استئناف الطعن في بنغازي إذا كان ذلك ممكنا من جديد.

بدورها، أعلنت عائلة أماني الغرياني، المرشحة البرلمانية في ليبيا، عن اختفاء والدها عبدالوهاب الغرياني، في ظروف غامضة بمدينة أجدابيا في شرقي ليبيا، منذ الثلاثاء الماضي.

وقال ذوو الغرياني في حديث إلى «بوابة الوسط» الليبية، إن والدهم «64 عاما»، خرج صباح يوم الثلاثاء الماضي إلى عمله لكنه لم يعد إلى المنزل، وأكدوا أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بالمدينة عن اختفائه.

وأشارت عائلة الغرياني، إلى تلقيهم اتصالا هاتفيا من والدهم عقب اختفائه بأيام قليلة بواسطة رقم غريب طالب من خلاله المتصل العائلة عدم نشر أي شئ عن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.

وفي سياق آخر، أجرى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الأحد، اتصالاً هاتفيا، بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وناقش الوزيران، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

«الرباط» تؤكد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتحقيق السلم

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن «بوريطة»، أكد خلال الاتصال دعم المغرب لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، لتحقيق السلم والمصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة سيادتها.

بدوره، التقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، أمس الأحد، بوزير الداخلية الليبي خالد التيجاني مازن، الذي يزور الجزائر حالياً.

واستعرض المسؤولان، آخر التطورات في ليبيا، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعلنت شركة «الواحة» للنفط الليبية، أن خط أنابيب نفطي كان يخضع لأعمال صيانة استأنف العمل، واشارت الشركة، إلى أن الإنتاج عاد إلى مستوياته السابقة.