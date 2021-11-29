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محتجون يقطعون طرقات وسط «بيروت» بسبب تردي الأوضاع المعيشية

«الجميل»: ما حدث في انتخابات نقابة أطباء الأسنان معيب

كتب:

حسن رمضان، ووكالات
07:19 ص | الإثنين 29 نوفمبر 2021
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، صباح اليوم الاثنين، إلى قطع عدد من المحتجين البنانيين، لطرقات في وسط العاصمة «بيروت» احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إلغاء نتائج انتخابات نقابة أطباء الأسنان

وأمس الأحد، تم إلغاء نتائج انتخابات نقابة أطباء الأسنان في لبنان، بعد وقوع عراك بالأيدي بين الأطباء ورمي صناديق الاقتراع وتكسيرها، فيما قال رئيس «حزب الكتائب» سامي الجميل، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن ما حدث  في انتخابات نقابة أطباء الأسنان معيب ومخز.

وأضاف «الجميل»، أن عناصر مسلحة من «حزب الله» من خارج الأطباء، اعتدوا على موظفي الفرز وحطموا الصناديق في مشهد لا يبشر خيرا للانتخابات النيابية المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا  اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، دعا حزب «القوات» اللبنانية، إلى قطع الطريق على أي تكرار للمشهد الانقلابي، فيما أشار «التيار الوطني الحر» في بيان، إلى رسوب من سمح ليده بتكسير صناديق الاقتراع وهدر أصوات زملائه، خوفا من خسارة كانت واضحة ومحتمة.

 

 

 

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