أعضاء من الكونجرس الأمريكي يجتمعون مع كبار قادة لبنان لبحث الأزمة الاقتصادية

عقدت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، اجتماعات مع كبار قادة لبنان في إطار مهمة تقصي حقائق بشأن الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، التي تعصف بها أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ومن المقرر أن يرفع الموفدون، تقريرا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس، ويقترحون سبلا لمساعدة الشعب اللبناني.

وتكافح الحكومة الجديدة في لبنان، التي تولت مقاليد الأمور منذ سبتمبر الماضي؛ لبدء الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تقرير للرئيس الأمريكي واقتراح حلول لمساعدة لبنان

ويضم الوفد الأمريكي النائب داريل عيسى، وهو جمهوري من كاليفورنيا، والنائب الجمهوري دارين لحود من إلينوي، وإدوارد غابرييل رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، ومقرها في واشنطن.

والتقى الثلاثة، الذين وصلوا الجمعة، ومن المقرر أن يقضوا ثلاثة أيام في لبنان، الرئيس ميشال عون.

وقال غابرييل لقناة الجديد التلفزيونية المحلية، إن أعضاء الكونجرس موجودون في بيروت ليروا بأنفسهم ما يجري في لبنان، وإنه يأمل أن يأتوا ببعض الأفكار الجديدة عن السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها مساعدة اللبنانيين.

الوفد الأمريكي يلتقي عون وميقاتي

وفي وقت لاحق، التقى الوفد الأمريكي، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي شكر الولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش اللبناني، وفقا لمكتب ميقاتي.

وقال المجتمع الدولي، إنه يعتزم مساعدة الدولة الصغيرة بمجرد تنفيذ إصلاحات واسعة، ومعالجة الفساد المستشري.

وبدأ الانهيار الاقتصادي في لبنان أواخر العام 2019، وتفاقم بسبب المشاحنات السياسية بين الجماعات المتناحرة التي فشلت في تدشين الإصلاحات على الرغم من حقيقة أن الأزمة ألقت بثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، وبينهم مليون لاجئ سوري، في خط الفقر.