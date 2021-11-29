شاكوش وحمو بيكا يظهران «لايف» في حفل تلفزيوني رغم قرار المنع

أعلن مؤديا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، عبر فيديو على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، أن حفلهما المقرر إقامته في السعودية سيذاع على قناة «mbc مصر».

وقال «شاكوش» خلال الفيديو «أشكر تركي الشيخ على فرصة مشاركتنا في موسم الرياض، واللي مقدرش يحجز تذاكر الحفل يشاهدنا على قناة mbc مصر».

يذكر أن حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا، سيشاركون في حفل غنائي بالسعودية، ضمن حفلات موسم الرياض 2021، رغم قرار نقابة المهن الموسيقية لمنع حمو بيكا وحسن شاكوش من الغناء والظهور الإعلامي، إلا أن الحفل سيذاع على قناة mbc مصر.

قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع بيكا وشاكوش وغيرهما من الغناء

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية مؤخرا بيانًا قالت فيه: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمى أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضافت نقابة الموسيقيين: «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ على بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».