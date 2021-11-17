«الموسيقيين» تلغي ترخيص حسن شاكوش.. ومنع 19 آخرين من الغناء (مستند)

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، اليوم، بيانا جديدا، بمنع عدد من مؤدي المهرجانات من العمل وسحب تصاريحهم السنوية للغناء بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية.

منع 19 مؤدي مهرجانات من الغناء

ومنعت النقابة في بيانها الصادر اليوم 19 من مؤدي المهرجانات من العمل، وهم كالتالي:

حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.

منع حسن شاكوش رسميا من الغناء

كما ألغت التصريح السنوي لحسن شاكوش بشكل رسمي، ووفقا للقرار يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة أو غير مصرح له بالعمل، من الغناء في أي موقع فني دون تصحيح أوضاعه بالنقابة واجتياز الاختبارات.