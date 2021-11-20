انتهاء أزمة حسن شاكوش وريهام سعيد: «عفا الله عما سلف»

قضت محكمة جنح الجيزة، اليوم السبت، بانقضاء دعوى السب والقذف المقامة من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ضد الإعلامية ريهام سعيد بالتصالح.

وكان حسن شاكوش، أقام دعوى اتهم فيها «ريهام سعيد»، بالسب والقذف والتنمر، مطالبًا بمعاقبتها طبقا لنص المواد 303-306-309 مكرر ب، من قانون العقوبات.

وأعلن «شاكوش» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تنازله عن القضية المتداولة في المحكمة ضد الإعلامية ريهام سعيد، بعد رفض دعواها المقامة ضده في المقابل.

شاكوش: عفا الله عما سلف

وقال مؤدي المهرجانات: «عفا الله عما سلف»، وعبّر عن عدم رغبته في استكمال مقاضاة ريهام سعيد، مضيفًا: «قضية الإعلامية ريهام سعيد قد تم رفض الدعوى المقامة ضدي الحمد لله وأشكر القضاء العادل».

وتعود الأزمة عندما قرر مطرب المهرجانات حسن شاكوش الرد، على وصف الإعلامية ريهام سعيد له بأنه عدو خلال حلولها ضيفة على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»؛ ليخرج بعدها ويوضح أسباب الخلاف بينهما، خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

أسباب خلاف حسن شاكوش وريهام سعيد

وعرض شاكوش فيديو لريهام سعيد وهي تشكره لأنه غنى لها في عيد ميلادها، كما حكى عن الواقعة التي ذكرتها في البرنامج وأنه رفض الغناء في حفل تخرج ابنها وطلب أموالا كثيرة، مضيفًا: «الصيف اللي فات أنا كنت في الساحل الشمالي وهي طلبتني أني أروح أحضر الحفلة وأكون موجود مع أولادها وأصحابهم، أنا كنت في الفترة دي في مشاكل مع النقابة ومكنش ينفع أني اشتغل وأنزل حفلات، الأستاذة ريهام طلبتني علشان الحفلة وقولتلها أني محترم قرار النقابة».

وتابع مؤدي المهرجانات: «طلبت منها ميكنش في دعاية، وهي أكدت أني هروح اغني وأقعد مع أولادها وأصدقائهم ولن يغني»، مؤكدا أنه طلب من ريهام سعيد مبلغ 30 ألف جنيه، فقالت له «هتاخد 30 ألف وأنت هتقعد ربع ساعة، وفي النهاية أخذت 10 آلاف جنيه وأديتهم لفرقتي».

وأشار إلى أنه عندما ذهب لحفل عيد الميلاد، اكتشف أنها قامت بدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان عدد الحضور كبيرا، حتى أن الأمن رفض دخوله المكان حتى لا يحدث أي شغب، قائلا: «هي قالتلي أن المكان فيه 20 شخص، لكن لقيت في حوالي 300 شخص»، مضيفا أنه اتصل بها وأخبرها أنه لن يتمكن من دخول الحفل.