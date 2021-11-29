دخان في سماء بورسعيد.. و«البيئة»: بسبب انخفاض جودة الهواء

شهدت محافظة بورسعيد، أمس واليوم، طقسا حارا، مع وجود دخان في السماء، ما أثار التساؤلات بين المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، وأعزى البعض ذلك إلى الارتفاع الكبير في نسبة الرطوبة، وتعرض المحافظة لعاصفة شمسية قوية، فيما دارت معظمم تعليقات الأهالى حول تأثرهم بالطقس الحار الذي يسبب لهم الإعياء بعد ارتدائهم ملابس الشتاء.

الطقس الحار جلب الناموس والذباب

وندد أحمد صفا، أحد مواطني المحافظة، بانتشار الناموس والذباب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وحذر مرضى الضغط من النزول نهارا والتعرض للشمس في هذا الطقس، كما بادلهم آخرون تعليقات أخرى بوجود طقس مماثل في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية.

العاصفة الشمسية تثير قلق المواطنين فى بورسعيد

كما دعا أحمد حسن، تاجر، إلى أن يرفع الله مقته وغضبه عن الناس، حيث أن العاصفة الشمسية تثير القلق في نفوس المواطنين ببورسعيد، واضطراب الطقس ناتج عن إهمال الإنسان للبيئة وإفساده فيها.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة على محافظات الجمهورية نهارا، وانخفاضها ليلا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق غرب البلاد.

وذكرت الهيئة، أن مدن القناة والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد سيتعرضون لشوائب عالقة نهارا، ما قد يتسبب في دخان، وهو ما رآه أهالي بورسعيد في الجو.

وأوضحت منطومة الإنذار بوزارة البيئة، في بيان، أن سبب الدخان الذي انتشر أمس واليوم في عدد من أنحاء الجمهورية، يرجع إلى الانخفاض في مستوى جودة الهواء بداء من أمس حتى استقرار الطقس، مشيرة إلى أن هذا الدخان ينتج عن تركيز الملوثات من المصادر المختلفة، وذلك نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل أحيانا إلى السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية، ما يزيد من تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.