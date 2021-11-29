بطل الجمهورية لـ«دفع الجلة»: هدفي أول العالم وذهبية الأولمبياد (صور)

«عمار أشرف» اسم يجب الانتباه له جيدا، خصوصًا المهتمين بلعبة ألعاب القوى، وبالتحديد لعبة «دفع الجلة» أو «دفع القرص»، فهو يسير بخطوات ثابتة، وهدفه وعينه على الميدالية الأوليمبية، فهذا اللاعب الموهوب رغم صغر سنه، فهو لم يتجاوز الـ16 عامًا، يدرس في الصف الثالث الإعدادي إلا أنَّه يتربع وبجدارة منذ عامين على صدارة لعبة «دفع الجلة»، وتتهافت كبار الأندية للتعاقد مع عمار وضمه للعب لصالحهم، أبرزها النادي الأهلي.

عمار أشرف يحصد ميداليتين ذهبيتين ببطولة الجمهورية الأخيرة

استطاع اللاعب عمار أشرف، لاعب نادي المؤسسة بالهايكستب، أن يحافظ على صدارة لعبة دفع الجلة، للسنة الثانية على التوالي، والحصول على ميداليتين ذهبيتين في اللعبة ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للنائشين تحت 16 عامًا، التي أقيمت على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

استطاع أن يصل لهذه المكانة عبر التركيز الجيد في التمرينات، إضافة للاستفادة من خبرات مدربه عيد حسين، مدرب المنتخب القومي لألعاب القوى لتخصص الرمي، مؤكّدًا أنَّه بالطبع قابل صعوبات وإخفاقات في مسيرته إلا أنَّه استطاع في الأخير أن يصل لهدفه ويتربع على عرش اللعبة على مستوى الجمهورية، ويحافظ على الصدارة على مدار عامين متتاليين، وفق حديث عمار أشرف لـ«الوطن».

كشف اللاعب أنَّه يضع هدفًا لنفسه الآن للتأهل للأولمبياد المقبلة، مشيرًا إلى أنَّه يمارس اللعبة منذ أن كان في الصف الخامس الابتدائي، واكتشفه العقيد حاتم فودة، عضو الاتحاد المصري لألعاب القوى، «قال للكباتن الموجودين في الملعب وقتها، كمان 5 سنين مش هتعرفوا تسلموا على عمار، والجملة دي كل ما بتعب بفتكرها وأقوي نفسي بيها أكتر من الأول».

عمار أشرف: متمسك بنادي المؤسسة وأحلم بالأولمبياد

وعن مفاوضات النادي الأهلي له، قال «أشرف» إنَّ النادي الأهلي يفاوضه منذ فترة، وبالتأكيد التواجد به سيكون في صالحه كلاعب وسيحقق طموحاته وأحلامه بشكل أسرع، ولكنه متمسك بناديه الحالي، خصوصا أنَّه تربى به، واُكتشفت موهبته به، «نادي المؤسسة هو بيتي اللي اتربيت فيه، وفراقه صعب جدا».

«عمار» يشارك في بطولة أفريقيا للناشئين في مارس المقبل

وكشف اللاعب عمار أشرف عن مشاركته بالبطولة الأفريقية لألعاب القوى للناشئين في شهر مارس المقبل، مؤكّدًا أنَّه يرى نفسه الأول على العالم بعد 5 سنوات من الآن، وصاحب الميدالية الذهبية في الأولمبياد.