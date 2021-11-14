بطل جديد يحطم أرقام «جينيس» القياسية في ألعاب القوى البدنية «فيديو»

شهدت منطقة المشحمة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، ظهور كابتن محمد هشام، بطلا جديدا للصالات الرياضية «الجيم»، والذي كسر الأرقام القياسية لموسوعة «جينيس» العالمية في مجال ألعاب الضغط للقوة البدنية، بعد إجراء ما يقرب من 48 محاولة ضغط في الدقيقة الواحدة، متفوقا على أبطال الصين وفرنسا وألمانيا.

وانتقلت «الوطن» إلى صالة «الجيم» لإجراء بث مباشر مع البطل المصري الرياضي «هشام» أثناء إجراءه عمليات الإحماء وعرض لياقته البدنية، للكشف عن موهبته الرياضية والمشاركة في البطولات الرياضية لاتحاد القوى البدنية.

بطل رياضي يحطم أرقام موسوعة «جينيس»

وقال «هشام» في حديثه لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا بشكر ربنا في كل وقت على الدعم والسند ودعوات أهلي في محافظة الفيوم الذين ساندوني كثيراً علشان أتحمل ظروف الغربة والسفر إلى مدينة المحلة في محافظة الغربية للعمل كمدرب لألعاب القوى البدنية بمدينة المحلة»، لافتا إلى أنه حطم رقم قياسي مرتين وتم تكريمه من مسئولي موسوعة «جينيس»، على قيامه بأكثر من 48 مرة للضغط بالأيدي مفتوحة ومغلقة.

المعدل التراكمي لرفع 100 رطل على الظهر

وأضاف أنه يواصل لعب الرياضة بشكل يومي بمعدل ساعة ونصف، وممارسة كافة ألعاب الضغط وحمل ما يقرب من 100 كيلو على ظهره، وهو ما ساهم في كسره للرقم القياسي لأبطال الصين وفرنسا.

كما ناشد البطل الرياضي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأهمية رعايته رياضيا وتكريمه على ما حقق من إنجاز عالمي في تحطيم الأرقام القياسية طوال 7 سنوات الماضية رافعا راية العلم المصري.

نظام غذائي وتدريب 12 ساعة

واختتم البطل الرياضي حديثه، بتأكيده على مواصلة تدريباته الرياضية داخل صالة الألعاب الرياضية الفردية، وفق اتباع نظام غذائي محدد، يعتمد على البروتين النباتي والحيواني والفيتامينات الطبيعية التي تدعم القوى البدنية.

ويعمل البطل الرياضي محمد هشام، كابتن رياضي داخل جيم متخصص في الألعاب الرياضية لمدة 12 ساعة يوميا، لتأهيل المئات من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عاما، لخلق جيل من الشباب الرياضيين.