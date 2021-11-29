 4 ممرات شرفية في شهر من طلاب بني سويف لمعلميهم المحالين على المعاش (صور)

«ممر شرفي» هكذا يرد طلاب بني سويف الجميل لمعلميهم المحالين للمعاش، تقديرًا لما أفنوه من عمرهم في عملهم وتعليم الطلاب على مدار سنوات طويلة، طلاب يصطفون على الجانبين، وسط حالة من التصفيق، في لفتة طيبة تزرع في نفوس الطلاب احترام المعلم والامتنان لفضله.

4 ممرات شرفية خلال شهر من طلاب بني سويف لمعلميهم

على مدار شهر كامل احتفى طلاب بني سويف بمعليهم، بتنظيم 4 ممرات شرفية حيث يصطف الطلاب على الجانبين ويمر المعلم المحال للمعاش، من الوسط، يعقبه تصفيق حار من الطلاب والمعلمين نابع من القلب.

تكريم معلم وسكرتير مدرسة لإحالتهم للمعاش

البداية كانت من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بقرية مازورة بسمسطا عندما اصطف الطلاب لاستقبال معلم اللغة العربية سمير عبد الرؤوف خليفة، وبعدها بأيام ممر شرفي أخر لسكرتير المدرسة وأمين التوريدات محمود عبد العاطي، تكريمًا على عملهم بالمدرسة وسط حفاوة الجميع.

تكريم معلمة ومعلم لخروجهم على المعاش

لم يتوقف الممر الشرفي عند مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بقرية مازورة بسمسطا، بل انتقل إلى مدرسة الشهيد يحيى حسن الابتدائية بقرية معصرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، حيث استقبل تلاميذ المدرسة، رضا عبدالتواب حسانين معلمة بالمدرسة بممر شرفى وتصفيق حار، وسط بكاء المعلمة في يوم إحالتها للمعاش، كما تكرر بمدرسة قمن العروس الثانوية في مركز الواسطى، تلك الفكرة، مع معلم اللغة العربية محمود النويري.