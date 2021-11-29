جلسة مع أولياء أمور طلاب الثانوية بكندا لبحث أزمة اعتماد الشهادات

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جلسة حوارية عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين لشهادة الثانوية CEGEP بكندا وأيضا عدد من الطلاب، لبحث أزمة اعتماد شهادة الثانوية CEGEP الصادرة من مقاطعة كيبك بكندا، والمعادلة الخاصة بها لدخول الجامعات، في إطار فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار، لشباب المصريين بالخارج MEDCE، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر اللقاء السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذ حسين زغلول مدير إدارة الشهادات الأجنبية بمكتب التنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

معادلة شهادة الثانوية بمقاطعة «كيبك» الكندية

استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالسادة أولياء الأمور والطلاب المشاركين، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء الثاني، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الاستفسارات من الجالية المصرية في كندا وبشكل خاص من مقاطعة «كيبك»، بشأن معادلة شهادة الثانوية CEGEP بالثانوية العامة المصرية، حيث يتم إنقاص المجموع وعدم إضافة درجات عام كامل درس به الطالب ما يقرب من 10 إلى 11 مادة، مستوى متقدم.

وثمنت وزيرة الهجرة التعاون المثمر مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحرصه على دعم ومساعدة الدارسين بالخارج، وعلى تنسيق الجهود لتذليل العقبات أمامهم، مؤكدة حرص الوزارة على مصلحتهم لئلا يضيع جهدهم دون فائدة، خصوصًا أن هناك عددا كبيرا جدًا من المصريين المقيمين في مقاطعة كيبك الكندية.

تقييم درجات الحاصلين على شهادة CEGEP

من جانبه، قال السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن وزارة الهجرة تسعى لحل هذه الأزمة لتقييم الدرجات لأبنائنا الحاصلين على شهادة CEGEP، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الوزارة تتواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى حل الأزمة وكذا الاستماع للمشاكل والاقتراحات، مؤكدًا الاستمرار في التواصل للوصول إلى الحل النهائي.

وبدوره، أكد حسين زغلول، مدير إدارة الشهادات الأجنبية بمكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنهم في مكتب التنسيق ووزارة الهجرة يعملون جاهدين لصالح الطلاب بالخارج، مثمنا دعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لهذا اللقاء ومناقشة هذا الموضوع المهم للوصول إلى حل مناسب.

وناقش اللقاء الاقتراحات من جانب أولياء الأمور وممثل وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق لحل الأزمة، وتم الاتفاق على إعداد تقرير حول كافة الاقتراحات والأفكار التي عرضها أولياء أمور الطلاب، وعرضه على السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي للوصول إلى أفضل طريق لاحتساب الدرجات الخاصة بأبنائنا الطلاب دارسي الشهادة الثانوية CEGEP.

وقدم أولياء الأمور، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، على هذا اللقاء والسعي لحل الأزمة التي يواجهها أبنائهم عند عودتهم لمصر والتقدم للالتحاق بالجامعة، معربين عن سعادتهم لاهتمام الوزيرة بهذه المشكلة ودفعها للحل، كما قدموا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمامه والاستجابة لهذه المناشدات من المصريين بالخارج.