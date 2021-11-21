«الهجرة» تقود حملة تبرعات لـ«حياة كريمة».. و«المصريين بالخارج»: واجب وشرف

تقود وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حملة لجمع التبرعات من المصريين المقيمين بالخارج، والتي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى فرنسا ومن بعدها إلى عدة دول أخرى، وذلك من أجل الدعم والترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

واجب وطني

وقالت ميراندا جرجس، منسق حملة وزارة الهجرة لجمع التبرعات لمبادرة حياة كريمة بكندا، إن أي مصري لا بد أن يشعر بالشرف والفخر نتيجة المشاركة في عمليات التطوير والتنمية والتقدم التي تحدث في مصر حاليا، أيا كان شكل هذه المشاركة.

وأضافت «ميراندا»، في مداخلة عبر zoom، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن هذا هو حق مصر على كل مواطنيها داخليا وخارجيا، وأن هذا الأمر بمثابة واجب وطني ويجب المشاركه به، خاصة في ظل حالة الانتعاش التي يمر بها حاليا الاقتصاد المصري.

طلبة المدارس

وقالت فيبي وصفي، إحدى المشاركين في حملة وزارة الهجرة لجمع التبرعات لمبادرة «حياة كريمة» بكندا، إنها تعمل مديرة مسدرسة بكندا، وسعيدة للغاية بمشاركتها في هذه الحملة، موضحة أن المصريين المقيمين في كندا شعروا بالغيرة من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، حينما انطلقت الحملة بأمريكا أولا.

وأضافت «فيبي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن بعد ذلك تم التواصل مع وزيرة الهجرة، للبدء في نقل الحملة إلى كندا أيضا، مؤكدة أن الجميع مقبل على هذه الحملة، بما في ذلك طلبة المدرسة التي تديرها، خاصة بعدما علموا أن هذه التبرعات ستذهب إلى مشروع تطوير وتنمية الريف المصري.

الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت إسراء نور، إحدى المشاركات في حملة وزارة الهجرة لجمع التبرعات لمبادرة «حياة كريمة» بأمريكا، أن هناك منافسة شريفة بين مسؤولي الحملة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولي الحملة في كندا، مؤكدة أن الجميع يعمل في سبيل خدمة مبادرة «حياة كريمة».

وأضافت «إسراء»، في مداخلة عبر zoom، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن ما يميز هذه الحملة، أن الأمر ليس مقتصرا على التبرع المادي، فيمكن للجميع المشاركة بتلك الحملة بوقتهم فقط، أو مجهوداتهم، أو حتى من خلال الترويج لهذا المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تزودهم دائما بصور وفيديوهات عن مبادرة «حياة كريمة»، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والترويج لها.