أخبار الإسكندرية.. فنانة تحصد جائزة بغداد والميناء يشهد زيادة المعدلات

شهدت الإسكندرية أحداث عديدة خلال الساعات الماضية، أبرزها تزايد معدلات تداول البضائع في ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى إعلان ترأس الأنبا رافائيل سهرة كيهك للشباب في الإسكندرية، ناهيك عن حصد فنانة سكندرية جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان بغداد الدولي.

تزايد معدلات تداول البضائع في ميناء الإسكندرية

تمكنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من تحقيق تزايد في معدلات التداول خلال شهر أكتوبر من العام الجاري بالمقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق إذ شهدت كميات البضائع المتداولة زيادة بنسبة 11%، حيث شهدت ازدياداً خلال شهر أكتوبر إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 18% تليها في مقدار الزيادة البضائع المحواه بنسبة 10% ثم بضائع الصب السائل من المواد البترولية والسلع الإستراتيجية السائلة بواقع 2%؛ هذا وقد تم تداول 114 ألف حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بإجمالي وزن 1.9 مليون طن.

الأنبا رافائيل يترأس سهرة كيهك في الإسكندرية والحضور بالحجز

أعلنت لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، عن تنظيم سهرة كيهك 2021 في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، التي يترأسها الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وذلك يوم الخميس 16 ديسمبر حيث تبدأ الساعة 10 مساء وتنتهي بالقداس الإلهي يوم الجمعة الساعة 6 صباحا بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، على أن تقام بنظام الحجز المسبق نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه فيروس كورونا.

«ماريا» فنانة سكندرية تحصد جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان بغداد الدولي

حصدت تبنة الإسكندرية ماريا أسامة، جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان بغداد الدولي الدورة الثانية عن عرض «بقايا» لتصبح المصرية الوحيدة اللي حصدت هذا اللقب في ظل تنافس فني مع مبدعين 7 دول: «ألمانيا، إيطاليا، عمان، الأردن، العراق، تونس، سوريا»، لتؤكد أنها اسم قادم بقوة في عالم الفن.