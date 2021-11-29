تفاصيل مشروع إنقاذ الإسكندرية من غرق الأمطار.. جاهز للتنفيذ

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، انتهاء أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، من وضع ملامح مشروع فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي، وذلك من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لمياه الأمطار التي تتساقط على المدينة الساحلية والاستفادة منها، ومنع غرق الإسكندرية، والذي يرجع إلى الضغط على شبكات الصرف الصحي، والتي لا تستقبل إلا كميات قليلة من مياه الأمطار، ولا تستوعب الكميات الكبيرة التي تتساقط على المحافظة في فصل الشتاء.

مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف في الإسكندرية

وقال «نافع»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن المشروع جاهز للتنفيذ، حيث يتم حاليا التنسيق الكامل مع التنمية المحلية والمحافظة من أجل البدء في تنفيذ المشروع لحل أزمة غرق الإسكندرية واستيعاب كميات كبيرة من الأمطار.

ملامح مشروع فصل شنانيش الصرف عن الأمطار

وأكد رئيس الصرف الصحي، أن ملامح المشروع تبدأ بأخذ مياه الأمطار التي تتساقط في شمال الإسكندرية بطريق الكورنيش والمحمودية، وتجميعها لإعادة استخدامها، أما الجزء الوسط فيتم رفع كفاءه المحطات به للقدرة على استيعاب كمية الأمطار.

وأوضح أن شبكة واحدة هى التي تستقبل الأمطار وتستقبل الصرف الصحي، والتي تقدر بـ مليون و700 كيلو متر مكعب، لافتا إلى أن فصل الشبكات ورفع كفاءة المحطات، سيساعد على استيعاب كميات كبيرة من المياه.

ولفت إلى أنه من الصعب تصريف المياه سريعا في ظل تساقط الأمطار بغزارة وبكميات كبيرة على المدينة الساحلية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحسن من عملية تصريف المياه واستيعاب المطر بكميات كبيرة.