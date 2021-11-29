التزكية تحسم انتخابات الطلاب في 15 كلية بجامعة الإسكندرية

انتهت الجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، وذلك بعد فتح باب الاقتراع للتصويت أمس الأحد، وأسفرت النتائج عن حسم مقاعد عضوية اللجان في 15 كلية بالتزكية.

كليات حُسمت فيها الانتخابات بالتزكية

وتمثلت كليات جامعة الإسكندرية التي حسمت فيها انتخابات اتحاد الطلاب بالتزكية في الآداب، والتجارة، والتربية، والسياحة، والعلوم، والزاعة، والهندسة، والتمريض، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والفنون الجميلة، والتربية النوعية، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة، وطب الأسنان.

ومن المقرر إعادة الانتخابات في 5 كليات لعدم حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق التصويت.

وكانت لجنة فحص الطلبات، قد استبعدت يوم الأحد الماضي 101 طالب لم يستوفوا الشروط المقررة، كما تلقت لجنة فحص الطعون الثلاثاء الماضي 10 طعون، ليصبح إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون المارثون الانتخابي 1185 طالبا وطالبة.

انتخابات رئيس الاتحاد في الإسكندرية

وتُجرى جولة الإعادة اليوم الاثنين، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 من نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر المقبل.

وتتابع إدارة الجامعة سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يوميا، حتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي عبر انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس المقبل.