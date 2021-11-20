عاجل.. جامعة الإسكندرية تعلن تعطيل الدراسة غدا واستمرارها «أون لاين»

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غداً الأحد، في جميع كليات ومعاهد الجامعة، مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غدًا للطلاب الذين لديهم امتحانات إلى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في جامعة الإسكندرية

وتراجع رئيس الجامعة عن قراره الذي طبقه اليوم السبت، باستمرار الدراسة، الذي كان مقررا تطبيقه غداً رغم سوء الأحوال الجوية التي تضرب الإسكندرية، ليخاطب كافة عمداء الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الإسكندرية، بضرورة تنفيذ القرار والاستمرار في العملية التعليمية بنظام الأون لاين.

كما تم التأكيد على ضرورة توجيه عمال الكليات للتعامل مع الأمطار ومنع تراكم المياه مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس المتوقعة وما ينتج عنها من آثار السلبية الناجمة عنها.

قرارات المحافظ

وتأتي تلك القرارات بالتزامن مع قرارات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الذي أعلن منذ قليل تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية غدًا الأحد، فقط للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام بعد غد يوم الاثنين، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وهو ما تجلى اليوم السبت.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات صحفية، أن القرار جاء نتيجة استمرار عدم الاستقرار في حالة الطقس، وذلك تسهيلا لعربات الصرف لإتمام عملياتهم على أفضل وجه، مع وجود عربات الشفط والبدلات الخاصة بسحب المياه بالتحديد في منطقة أبو تلات غرب الإسكندرية.

استثناءات من عملية تعطيل الدراسة في الإسكندرية

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.