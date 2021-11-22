جامعة الإسكندرية تشارك بـ59 بحثا جديدا في النشر الدولي لهذا الأسبوع

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا اليوم الاثنين، بنشر 59 بحثا متميزًا ضمن المجلات على منصة «سكوبس ‏Scopus»‏ العالمية.

توزيع تخصصات النشر الدولي لجامعة الإسكندرية

وقال رئيس الجامعة أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولي كان جيدًا (59 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (29.2%) التي شملت على كلا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (11.1%)، علوم البيئة (9.1%)، والرياضيات (3%)، والفيزياء والفلك (3%)، علوم الأرض والكواكب (3%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (24.2%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (12.1%)، فالهندسة (9.1%)، والهندسة الكيميائية (6.1%).

السعودية ومصر يتصدران المشهد

وأضاف قنصوه أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة اشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (17 بحثا)، تلتها المملكة المتحدة (7 أبحاث)، فالصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية (4 أبحاث) لكل منهم، فالجزائر وبنجلاديش وكندا والعراق وإيطاليا والأردن وليبيا وقطر (بحثان) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة أسيوط، وجامعة أم القرى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة القاهرة، جامعة الملك سعود، وجامعة دمنهور، وغيرهم من الجامعات.

من جانبه، هنأ «قنصوة» الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التي ترفع اسم الجامعة في كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.