جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات.. «حياة جديدة بروح جديدة»

شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات افتتاح مهرجان «حياة جديدة بروح جديدة»، للتوعية بالإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جامعة الإسكندرية، ممثلة في مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة وجمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2021، وذلك في قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

50 مادة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشار «أبو النجا» خلال الاحتفالية، أن موضوع الاحتفالية يمثل جانب هام جدا في مجتمعنا والعالم أجمع، لذا تحركت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقامت بإبرام اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة من 50 مادة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ولتشجيعهم على المشاركة في كافة المجالات المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية، على أساس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع، لذا قامت جامعة الإسكندرية بإنشاء مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة، لتقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة على الاندماج في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات التعليمية بأحدث الطرق التكنولوجية لتأهيل هؤلاء الطلاب للتعامل مع المجتمع الخارجي وسوق العمل.

وقامت الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، بتقديم عرض كامل لبرنامج المهرجان وأهم الأنشطة والعروض التي يتناولها وتاريخ جمعية قرية الأمل للتأهيل الاجتماعي للمعاقين.

المهرجان يعتبر الأول من نوعه في رحاب جامعة الإسكندرية

فيما أشارت الدكتورة منى المعتز، المدير التنفيذي لمركز طه حسين، أن المهرجان يعتبر الأول من نوعه في رحاب جامعة الإسكندرية، ويعتبر تتويجاً لجهد أكثر من 4 سنوات من العمل، معربة عن أملها في بناء مجتمع يستطيع أن يستوعب جميع الفئات، كما قدمت الشكر لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، لدعمه الكبير لأنشطة المركز حتى تم افتتاحه في مارس 2021، وإمداده بكافة الوسائط التعليمية الحديثة لخدمة الطلاب والخريجين، كما يدعم المركز مفهوم «الإتاحة»، حيث تم بناؤه باتباع أكواد الإتاحة الهندسية ليصبح أول مركز متاح بالجامعة.

وتم خلال الاحتفال تقديم عروضا فنية وعزف موسيقي وكورال وعرض بلغة الإشارة، وكذلك عرض لقصص نجاح من متحدي الإعاقة.

حضر افتتاح المهرجان الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص من ذوي الإعاقة، وبافيل كيديسوك، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، والدكتورة جانيت سليمان، المدير التنفيذي لجمعية قرية الأمل، وعمداء كليات الآداب والتربية والتمريض والتربية النوعية ومعهد الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكليات وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لمتحدي الإعاقة.