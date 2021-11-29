الوادي الجديد توقّع بروتوكولا لتنفيذ وحداث سكنية مع «الاجتماعي»

وقّع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول تعاون لتنفيذ وحدات سكنية متنوعة في عدة مدن بمحافظة الوادي الجديد، بحضور عدد من المسؤولين من المحافظة والصندوق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، والجهود المبذولة من الدولة لإحداث عملية تنمية شاملة في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ 300 منزل ريفي بمساحة 90 مترا في 3 قرى بالوادي الجديد

وأوضح اللواء محمد الزملوط، أنّ البروتوكول يهدف إلى تنفيذ 300 بيت ريفي بمساحة 90 مترًا في مدن (الفرافرة، باريس، بلاط) بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ 48 وحدة سكنية في مدينة الداخلة، إضافة إلى تنفيذ 120 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، للحاجزين الحاليين بالمدينتين الذين تقدموا بإقرارات بالموافقة على استكمال حجز الوحدات السكنية طبقًا للأسعار الجديدة.

مسكن ملائم للمصريين

وقال محافظ الوادي الجديد، إنّ المحافظة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان، عبر تنفيذ وحدات سكنية متنوعة في مختلف مدن المحافظة، مشيرا إلى أنّ توقيع البروتوكول يأتي تلبيةً لاحتياجات المواطنين في المحافظة من المسكن الملائم، وهو ما تسعى إليه المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيره للمواطنين، ويتماشى مع أهداف الدولة وتوجهها بتوفير المسكن الملائم للمواطن المصري في محافظات الجمهورية كافة، مشددًا على أنّ المحافظة ستعمل على تقديم التسهيلات الممكنة للانتهاء من تنفيذ بنود البروتوكول.

طرح إعلان تفصيلي عن الوحدات السكنية والبيوت الريفية قريبا

من جانبها، صرحت مي عبد الحميد، بأنّ مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان بيع عدد من الوحدات السكنية المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، يتضمن تنفيذ 300 بيت ريفي، في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير المسكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنّ الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ الوحدات السكنية المختلفة التي يتضمنها البروتوكول الذي تم توقيعه، على أن تُطرح الوحدات بسعر 300 ألف جنيه قابل للزيادة بنسبة 10%.

وأضافت مي عبدالحميد، أنّ مقدم الحجز سيكون في حدود 15%، يُسدد على دفعات خلال فترة إنشاء الوحدات السكنية، كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا نقديًا يصل إلى 60 ألف جنيه لفئات الدخل الأدنى يخصم من ثمن الوحدة، بينما يتم تمويل باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري المدعوم في مدة تصل إلى 30 عامًا بسعر فائدة 3% تحتسب على أساس متناقص.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنّ الإجراءات والتسهيلات تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفة أنّه سوف يتم طرح إعلان تفصيلي خلال الفترة المقبلة، يتضمن الشروط والخطوات الواجب اتباعها من قبل المواطنين وفقا للبروتوكول وتسهيلًا على المواطنين.