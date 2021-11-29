لينك التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد.. الإعلان الـ16

ينتظر عدد كبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح الوحدات السكنية، ضمن الإعلان السادس عشر الجديد الجديد، وعادة ما يجري التقديم لحجز وحدة بشكل إلكتروني، عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

لذا يشهد محرك البحث «جوجل»، خلال هذه الأيام، عمليات بحث عدة، حول لينك التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، كي يتمكنوا من التسجيل فور الإعلان عن الطرح الجديد، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، لينك التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

لينك التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد

يمكن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، من خلال هذا اللينك.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد

تبدأ خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، بأن يقوم الراغب في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن ثم التصفح داخل الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة.

ثم الضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية»، وتسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية، تسجيل رقم البطاقة الشخصية، تسجيل رقم التليفون المحمول، كتابة كلمة المرور.

ومن ثم تأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك، وتسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر/ أنثى»، تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب/ متزوج/ مطلق/ أرمل»، ثم وضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام»، وأخيرا الضغط على كلمة «تسجيل».

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي، عقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز طلبات حجز شقق الإعلان الخامس عشر.