«المجتمعات العمرانية»: 108 مليارات جنيه لصالح وحدات الإسكان الاجتماعي

قدم المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عرضًا شاملاً حول إنجازات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أول يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2020/2021.

وقال عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن ما جرى تنفيذه في خطة العام المالي 2020/2021، بواقع 108 مليار جنيه، موضحا أنه بالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، جرى تنفيذ 671 ألف وحدة سكنية، ويستكمل عدد 93 ألف و576 وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ عدد 18 ألف و624 وحدة سكنية في بعض المدن.

الوحدات السكنية بدار مصر

وحول موقف الوحدات السكنية بدار مصر قال «ممدوح»: «بالنسبة لمشروعات الإسكان المتوسط «دار مصر - جنة»، انتهينا من تنفيذ عدد 18ألف و864 وحدة سكنية واستكمال تنفيذ عدد 29 ألف و384 وحدة، وبالنسبة لمشروعات سكن مصر، جرى تنفيذ 29 ألف و160 وحدة سكنية وجارى تنفيذ عدد 32 ألف و488 وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ عدد 1272 وحدة سكنية».

مشروعات البنية الأساسية

وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أوضح «ممدوح» أنه بالنسبة لمياه الشرب، جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة التحلية «سلام مصر» وتجرى أعمال الربط وتجارب التشغيل لمحطة التحلية، وجارى تنفيذ وتوسعة عدد 9 محطات تنقية مياه بتصرف 2.215 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، وبالنسبة للشبكات، تم مد شبكات مياه بطول نحو 1000 كم.ط.

وأشار «ممدوح» إلى أنه بالنسبة للصرف الصحي جارى تنفيذ وتوسعة وإضافة وحدات المعالجة الثلاثية لعدد 13 محطات معالجة بسعة 550 ألف م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحة بالمدن الجديدة، وتم مد شبكات صرف صحي بطول نحو 1000 كم.