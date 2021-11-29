8 أهداف لمبادرة «أصلك الطيب» أبرزها الخدمات الصحية والبنية التحتية

تستهدف مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الإقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، من أجل تنفيذ أعمال المبادرة في عدد من قرى مركز يوسف الصديق بالمحافظة، وسط استجابة من المصريين بالخارج الذين لا يدخرون جهداً للمشاركة في تنمية وطنهم على كل المستويات والأصعدة.

وتحظى المبادرة بدعم سياسي غير مسبوق من القيادة السياسية وبمشاركة مجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ويرصد التقرير التالي أهداف مبادرة «أصلك الطيب»:

1- المبادرة تم التجهيز لها من خلال عدد من الاجتماعات التنسيقية لمناقشة كافة البنود وتذليل جميع العقبات

2- محافظة الفيوم التي انطلقت منها المبادرة ستقوم بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها المرجوة.

3- تهدف مبادرة أصلك الطيب، إلي توصيل رسالة لجميع المصريين بالخارج أن بلدهم بحاجة لجهودهم وأن هذا هو التوقيت الأنسب للوقوف بجانب وطنهم.

4- محافظة الفيوم ستقوم بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ التدخلات المقترحة بالقرى المستهدفة، وتدبير الأراضي اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، والمساهمة في إجراء الدراسات وتوفير البيانات لتنفيذها، فضلاً عن سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ التدخلات المستهدفة من خلال الجهات التابعة للمحافظة.

5- تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

6- تحسين المؤشرات السكانية والاجتماعية والصحية والتمكين الاقتصادي في القرى بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

7- معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير بمعدلات متلاحقة في إطار من التشبيك والتكامل بين جميع الجهات المعنية

8- إجراء عدد من التدخلات في مجالات اقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية ورياضية في محافظة الفيوم، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الهجرة والتخطيط وكذلك مع المحافظة