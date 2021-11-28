الهجرة توقع بروتوكولا لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة بقريتين في الفيوم

شهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الفيوم، والجمعية العربية للتنمية والتشبيك، وجمعية شباب مصر للتنمية، لتنفيذ أعمال المبادرة في عدد من قرى مركز يوسف الصديق بالمحافظة، بإسهام من الدكتور رفعت حليم، رجل الأعمال المصري في الكويت، راعي لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية المصرية هناك.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة «أصلك الطيب» بالفيوم، التي تنفذ تحت رعاية وزارتي الهجرة والتخطيط، وتقوم على مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري ضمن المشروع القومي «حياة كريمة».

وقّع البروتوكول، الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب الخراط، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، ومحمد حسين عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، والدكتور محمود القللي، من مؤسسة حياة كريمة، وعدد من وكلاء الوزارة والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

تنمية الوطن

عقب التوقيع، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها البالغة بالتعاون، مؤكدة أنّ المصريين بالخارج لا يدخرون جهدا في سبيل المشاركة في تنمية وطنهم على كل المستويات والأصعدة، موضحة أنّ الجاليات المصرية حول العالم، تثبت دوما معدنها الأصيل أمام كل التحديات التي يواجهها الوطن.

أهداف التنمية المستدامة

وتابعت، أنّ بروتوكول الذي نحن بصدده اليوم هو تتويج لجهود 9 أشهر ماضية من العمل المتواصل، وهو خير دليل على رغبة المصريين بالخارج في الإسهام بالمبادرات الوطنية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، بالتعاون وتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفتت الوزيرة إلى مناقشة سبل تنفيذ مبادرة أصلك الطيب، مع وزيرة التخطيط، مثمّنة دعم رجل الأعمال المصري الدكتور رفعت حليم، في تنفيذ بنود المبادرة، مؤكدة أنّ الجمهورية المصرية الجديدة تفتح ذراعيها للمصريين في الخارج للمشاركة في المبادرات التنموية.

مبادرة أصلك الطيب

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن ترحيبه بضيوف المحافظة، مثمّنا الدور الإيجابي لمبادرة أصلك الطيب في استكمال الخدمات وأعمال البنية التحتية بعدد من قرى المحافظة، موضحا أنّ المبادرة تم التجهيز لها من خلال عدد من الاجتماعات التنسيقية لمناقشة البنود كافة وتذليل جميع العقبات، متابعا أنّ المحافظة ستقدّم سبل الدعم اللازم لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها المرجوة.

وأضاف أنّ الهدف من هذه المبادرة توصيل رسالة لجميع المصريين بالخارج أن بلدهم بحاجة لجهودهم، وأنّ هذا هو التوقيت الأنسب للوقوف بجانب وطنهم، لافتا إلى أنّ المحافظة ستذلل العقبات أمام تنفيذ التدخلات المقترحة بالقرى المستهدفة، وتدبير الأراضي اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، والمساهمة في عمل الدراسات وتوفير البيانات لتنفيذها، فضلا عن سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ التدخلات المستهدفة من خلال الجهات التابعة للمحافظة.

البنية التحتية والمشروعات الخدمية

وأضاف الأنصاري أنّه من المستهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية والاجتماعية والصحية والتمكين الاقتصادي في تلك القرى بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

وكشف محافظ الفيوم، عن أنّ معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير بمعدلات متلاحقة في إطار من التشبيك والتكامل بين الجهات المعنية، وذلك بتوجيهات ودعم سياسي غير مسبوق من القيادة السياسية وبمشاركة مجتمعية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وقال رجل الأعمال المصري الدكتور رفعت حليم: «نعمل على تقديم الدعم والمساعدة في إطار تنفيذ مبادرة (أصلك الطيب)»، موضحا أنّ البداية كانت هنا بمحافظة الفيوم، ولن تكون النهاية وإنّما بداية للوصول إلى أخرى من التطوير أو تطوير قرى جديدة، من خلال خطط مستدامة لتطوير القري المستهدفة.

وأكد حليم، أهمية التعاون البناء بين الدولة والأفراد لبناء وتنمية الإنسان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أهمية التعاون في مجالات التدريب المهني والتعليم والارتقاء به.

رد الجميل للوطن

وتابع حليم: «نعمل على إجراء عدد من التدخلات في مجالات اقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية ورياضية في محافظة الفيوم، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الهجرة والتخطيط وكذلك مع المحافظة، بما يضمن سرعة وتيرة العمل لتحقيق الهدف المطلوب، وهي بناء الإنسان في المقام الأول، ردا لجميل وطننا».

من ناحيته، قال إيهاب الخراط، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، إنّه بموجب البروتوكول تبدأ الجمعية تمويل وتنفيذ التدخلات الخاصة برفع كفاءة وتطوير المركز الطبي بالشواشنة، واستكمال تجهيزات وتنفيذ القوافل الطبية، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الحضانات وفصول محو الأمية واستكمال معدات النظافة والتشجير.

فيما قال محمد عبد الله حسين، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية، إنّه بموجب البروتوكول تتولى الجمعية تمويل التدخلات الخاصة بتطوير التعليم، من معامل وتدريب معلمين ورفع كفاءة المدارس وتنفيذ أنشطة طلابية، وتمويل تنفيذ مجمع صناعي وورشة تدريب.

كانت وزيرة الهجرة يرافقها محافظ الفيوم، تفقدا صباح اليوم عددا من المشروعات التنموية المتكاملة بقرية الشواشنة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي تنفيذ مبادرة «أصلك الطيب» بمحافظة الفيوم في إطار التكامل وتضافر الجهود بين وزارتي الهجرة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي المبادرة التي تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري تحت مظلة المشروع القومي الكبير «حياة كريمة»، من أجل بناء حياة الإنسان المصري في القرى الأكثر احتياجًا.