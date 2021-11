موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية النظارة البيضاء

تصدر مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية النظارة البيضا تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث في جوجل منذ بداية عرض أولى حلقاته يوم السبت الماضي، حيث يبحث الكثير من الجمهور عن موعد عرض الحلقات القادمة من المسلسل.

أحداث حكاية النظارة البيضاء

تدور أحداث حكاية النظارة البيضاء حول «فخر» الدكتور الجامعي الذي يواجه بعض الصعوبات الاجتماعية خاصة مع أهله الذين لا يهتمون بالتعليم، ويقوم باختراع نظارة لكشف الكذب، وفي انتظار باقي الأحداث التشويقية من المسلسل.

مواعيد عرض حكاية النظارة البيضا

تقوم شاشة قناة ON بعرض حكاية النظارة البيضاء من مسلسل نصيبي وقسمتك يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً، على أن يعاد عرض المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحًا والساعة الثانية عشرة ظهرا، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتكون الإعادة الأولى الساعة الخامسة صباحا والثانية الساعة الرابعة عصرا، ويعرض المسلسل كاملًا على منصة Watch it الإلكترونية.

أبطال حكاية النظارة البيضاء

حكاية «النظارة البيضاء» هي الحكاية الأولى من مسلسل نصيبي وقسمتك، الجزء الرابع، وهي من بطولة أمير المصري، وأحمد حلاوة، وكارولين عزمي، ومصطفى أبوسريع، وأحمد صيام، ومجموعة أخرى من كبار الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث

حققت حكايات الجزء الثالث من المسلسل نجاحًا كبيرًا، وأبرزها حكايات: حكاية «اتفضل في الصالون» بطولة هنا شيحة، وحكاية «ماتيجي يا مليجي» للفنان محمد الشرنوبي، حكاية «اكدب عليا شوية» بطولة ميرهان حسين، وحكاية «براد شاي» بطولة هبة مجدي.

بالإضافة إلى حكايات: «كله بالحب» بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وحكاية «مين طفى النور» بطولة كريم قاسم وملك قورة، ووحكاية «حبيبتي من تخون» بطولة طارق صبري وميرنا نور، و«ع الهادي يازبادي» بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى.